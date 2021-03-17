Сразу два соглашения подписала СО в первый день международной туристической выставки MITT 2021 

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Первое - между Сбербанком и министерством культуры Самарской области - направлено на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе.

В рамках соглашения планируется развитие системы туристской навигации, сервисов по информированию пребывающих на территорию СО туристов об основных услугах и предложениях, а также реализация совместных мероприятий по финансированию инвестиционных проектов.

Соглашение также предусматривает в том числе развитие цифровой инфраструктуры, сервисов, цифровых платформ продвижения туристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации и формирование туристского продукта.

Второе соглашение - с компанией КОНТ - направлено на развитие комплекса причальных сооружений. В течение ближайших двух лет договорились о реализации проекта в селе Ширяево, в результате которого регион сможет получить дополнительный поток в качестве круизных туристов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО