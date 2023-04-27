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Справедливое решение: Дмитрий Азаров выделил средства на улучшение жилищных условий двум семьям военнослужащих из Самарской области

27 апреля 2023 19:48
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Решение главы региона выделить средства из резервного фонда Губернатора, чтобы помочь землякам приобрести новое жилье, было утверждено на заседании облправительства.

Две семьи участников специальной военной операции, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по поручению Дмитрия Азарова получат материальную помощь для улучшения жилищных условий. В одной семье 9 детей, другая из-за пожара осталась без своего дома. Решение главы региона выделить средства из резервного фонда Губернатора, чтобы помочь землякам приобрести новое жилье, было утверждено на заседании областного Правительства.

Разовая материальная помощь будет оказана семье из Большеглушицкого района. Супруги вырастили и продолжают воспитывать 9 детей. Пятеро – уже выросли. Один из них – Артем – принял для себя решение встать на защиту Родину, отправившись в зону проведения специальной военной операции.

В настоящее время семья проживает в очень стесненных условиях – им приходится арендовать жилье. Проживать у родственников – возможности тоже нет. Основной доход направляется на повседневные нужды, воспитание детей. С 2014 года семья стоит в очереди на получение квартиры по договору социального найма.

«Семья успешная. Дети, которые уже выросли, проживают на территории Большеглушицкого района, сохраняя верность своей малой родине, что было отмечено благодарственными письмами Главы Большеглушицкого района», – охарактеризовала министр социально-демографической и семейной политики области Регина Воробьева.

По итогам обсуждения на заседании Правительства области было принято решение о выделении средств семье на приобретение жилья. Половина необходимых средств от общей расчетной суммы выделит муниципалитет, также в ход пойдут средства материнского капитала.

К Губернатору за помощью в улучшении жилищных условий обращалась еще одна семья, глава которой сегодня является участником СВО, – Елена и Николай из села Усинское Сызранского района.

Супруги воспитывают двоих несовершеннолетних детей. Их дом сгорел из-за неисправности электропроводки. Семье пришлось переехать к родственникам, условия проживания сейчас крайне стесненные, но купить новое жилье не в состоянии. Осенью 2022 года Николай отправился в зону проведения специальной военной операции отстаивать интересы Родины.

В марте этого года Дмитрий Азаров осматривал производственную базу сызранской ГК «Криста» и к нему с просьбой помочь с новым жильем обратилась Елена, которая работает в компании. Глава региона отметил, что обязательно найдет варианты, как оказать поддержку семье защитника Отечества.

Позднее в ходе поездки в зону СВО Губернатор встретился с главой семьи, который также обозначил проблему с жильем. Дмитрий Азаров заверил бойца, что вопрос находится в отработке, варианты помощи обязательно будут найдены.

Как уточнила Регина Воробьева, финансирование на приобретение нового жилья также будет выделено из средств Сызранского района, финансовую помощь семье готовы оказать работодатели – АО «Тяжмаш» и ГК «Криста».

Сегодня на заседании Правительства Самарской области было утверждено предложение Дмитрия Азарова выделить средства из резервного фонда Губернатора на приобретение жилья двум семьям участников СВО.

«Помимо того, что семья потеряла дом, она еще и относится к категории детей-сирот. И ей необходимо помочь. Поэтому мы приняли такое справедливое решение для того, чтобы семья получила свое жилье, – заявил Дмитрий Азаров. – Супруг Елены сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. И это очень важная и необходимая поддержка семьи в этот момент».

Руководитель региона выразил благодарность руководителям предприятий – АО «Тяжмаш» и ГК «Криста», которые также приняли решение о выделении дополнительных средств. «На моей памяти впервые компании-работодатели подключились к решению вопроса и выделяют софинансирование в приобретении жилья, – отметил Дмитрий Азаров. – Я считаю, что в дальнейшем этот опыт, полученный благодаря организациям, мы должны использовать при решении таких насущных вопросов, которые невозможно регулировать в общем порядке. Здесь может работать только индивидуальный подход. Очень надеюсь, что и в дальнейшем предприятия будут откликаться и помогать людям, которые попадают в сложные жизненные ситуации».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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