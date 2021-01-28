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Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России, передает корреспондент ТАСС.

Документ, который имеется в распоряжении агентства, включает "12 принципов правды, патриотизма и справедливости". Они подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал подписание манифеста "историческим событием". По его словам, оно знаменует собой начало процесса объединения всех левых политических сил. Ряд членов партии "За правду" уже написали заявления о присоединении к партии справороссов, уточнил Миронов. Целью объединенной партии станет "как минимум второе место" на выборах в Госдуму.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС