Спикер Совфеда Матвиенко: реакция на закон о повестках стала результатом «нашей ошибки»

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Закон об электронных повестках вызвал в интернете большое число «бурных» комментариев и «нездоровые ажиотажные высказывания», это последствие недоработки со стороны законодателей по его разъяснению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента, передает РБК.



«Это наша ошибка, законодателей. Что мы не сумели до принятия этого закона обеспечить должную информированность наших граждан о содержании этого закона. Поэтому позвольте, я внимательно просмотрела весь интернет и посчитала необходимым дать тоже комментарии», — сказала она.



Матвиенко перечислила первые претензии к закону, что «он спонтанный, срочно принятый и так далее». По ее словам, это не так, в законе давно назрела потребность, а военкоматы оставались одной из немногих структур до сих пор не охваченных цифровизацией.



После начала военной операции на Украине стало понятно, что работу по формированию электронной системы воинского учета надо ускорить и срочно завершить, добавила сенатор. Она указала, что после частичной мобилизации прошлой осенью в правительстве и парламенте изучили возникшие проблемы благодаря журналистам и «неравнодушным гражданам».



Также Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что постановка на учет - это не право, а обязанность гражданина, пишет rg.ru. "Она существует и сейчас, в этой части ничего не меняется для граждан. Просто значительно упрощается процедура постановки на воинский учет. Теперь гражданину необязательно приходить в военкомат, постановка на учет будет производиться автоматически на основе сведений из различных государственных информационных систем. При этом гражданина проактивно проинформируют через портал госуслуг обо всех изменениях учетных данных, в каком военкомате он состоит на учете, есть ли у него основания для отсрочки и так далее", - продолжила политик.



Согласно закону, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной через портал «Госуслуг». Документ будут считать врученным спустя семь дней после размещения в реестре повесток, который пока планируется создать. Когда повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд за границу, а если он за 20 дней не посетит военкомат, то в силу вступят ограничения. В их числе отказ в получении кредитов, ограничение на управление транспортом и приостановка государственной регистрации недвижимости.



