Совместная работа регионального Правительства и налоговой службы позволяет увеличивать расходы на социальные обязательства

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Во вторник, 2 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителем УФНС России по региону Ольгой Криковой.

На повестке – подведение итогов работы налоговой службы за 2020 год и обсуждение совместных задач текущего года.

По поручению Дмитрия Азарова региональная команда совместно с УФНС проводит масштабную работу по наращиванию областного и муниципальных бюджетов, в том числе за счет налоговых поступлений. Это во многом позволяет увеличивать расходы на исполнение ключевых социальных обязательств, реализацию инфраструктурных проектов, благоустройство городских и сельских территорий.

Чтобы налоговая база росла, по инициативе Главы региона ведется активная работа по выводу бизнеса из «тени», созданию привлекательных условий для легального предпринимательства и инвестиций. Кроме того, усилена работа по повышению собираемости налогов.

«Мы с вами обсуждали необходимость объединения усилий. И не только органов региональной власти, но и муниципальной. Поскольку знаем, что с точки зрения наполнения муниципальных бюджетов есть колоссальный потенциал, потенциал не до конца использованный, в первую очередь связанный с налогом на имущество, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – На этой неделе мы проводим расширенное совещание со всеми главами муниципальных образований, и итоги нашего обсуждения будут учтены при постановке задач муниципалитетам, органам власти, Правительству Самарской области».

Ольга Крикова рассказала, что благодаря совместной работе в непростой 2020 год удалось добиться того, что налоговые отчисления от Самарской области в консолидированный бюджет Российской Федерации составили более 511 млрд рублей. При этом налогоплательщики, администрируемые региональным УФНС, перевели 249,5 млрд рублей, что на 3,3 млрд больше по сравнению с 2019 годом.

Дмитрий Азаров отметил, что тенденцию к росту необходимо сохранить и в 2021 году, передает пресс-служба облправительства.