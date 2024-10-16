Социальный контракт помог многодетному отцу из Большой Глушицы открыть свое дело

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках мероприятия обучающиеся 8-11-х классов и их родители смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать о том, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов и как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие комп
В колледжах «Профессионалитета» Самарской области состоится Единый день открытых дверей
У большегруза DAF на 1009-м км трассы М5 лопнуло колесо.
На трассе М5 близ поселка Курумоч затруднено движение из-за ДТП с фурой
Серьезных замечаний в работе О МВД России по Чапаевску не выявлено.
«Гражданский мониторинг»: в Чааевске общественник посетил территориальный Отдел полиции
Свою известность в Самарской области и далеко за ее пределами семейное предприятие Шаровых получило как за счет необычных украшений из серебра, так и благодаря оригинальным сувенирам, посвященным узнаваемым локациям и достопримечательностям столицы регион
Семья ювелиров из Самары развивает производство станков с господдержкой
Эту сумму можно получить уже в первый месяц службы.
С сегодняшнего дня в Самарской области выплата за службу по контракту составляет 2 млн рублей
С 4 по 8 декабря состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024 в центральном выставочном зале «Манеж» города Москва.
Открылась регистрация на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024
Встреча завершилась победой сборной Колумбии со счетом 4:0.
Защитник «Крыльев» Галдамес сыграл за сборную Чили
Цель фестиваля — вовлечь инвалидов по зрению в культурную жизнь, помочь им преодолеть психологические и коммуникативные барьеры, приобщить к русской классической литературе и показать, что инвалиды по зрению — равноправные участники социальной среды.
В регионе состоится фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Слова, звучащие в веках»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.01
0.91
EUR 105.68
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Социальный контракт помог многодетному отцу из Большой Глушицы открыть свое дело

16 октября 2024 14:57
150
С начала 2024 года в Самарской области заключено почти 4,8 тысяч соцконтрактов, которые помогают семьям и одиноким людям повысить уровень дохода.

С начала 2024 года в Самарской области заключено почти 4,8 тысяч соцконтрактов, которые помогают семьям и одиноким людям повысить уровень дохода. Как и в прошлом году, когда жителями региона было заключено около 7 тысяч соцконтрактов, самым популярным направлением остается ведение индивидуальной предпринимательской деятельности.

Житель села Большая Глушица Евгений Пак весной этого года заключил социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На средства, полученные по социальному контракту, он приобрел киоск-тонар для реализации кулинарной продукции собственного производства. Теперь предприниматель готовит шаурму, хот-доги, картофель-фри и другую продукцию для уличного перекуса, пользующуюся большим успехом у односельчан.

«Четыре года назад проанализировал рынок, рассчитал свои возможности, способности и решил заняться фастфудом. Оформил субсидию в службе занятости, приобрел оборудование, взял в аренду киоск и начал заниматься,- рассказывает Евгений Пак. – А в этом году, в марте подал заявку, оформил социальный контракт и приобрел собственный передвижной прицеп-тонар. Он оборудован холодильником и вентиляцией: заходи и работай».

Евгений Дмитриевич многодетный отец, после смерти супруги сам воспитывает троих детей. Все свободное время он посвящает сыну и двоим дочерям, во всем стараясь быть примером для них, опорой и надежной защитой. Старший сын – Захар, учится на повара-кондитера в Самарском государственном колледже дизайна и сервисных технологий, увлекается восточными единоборствами, с удовольствием и большим рвением помогает отцу в бизнесе. Дочь Зинаида учится в 5 классе, любит готовить и рисовать.  Младшая дочь, второклассница Зоя, увлекается танцами.

«У нас в семье кухня всегда была местом объединения народных традиций. Мои мама и папа – выходцы из Узбекистана и отсюда любовь к плову и другим узбекским блюдам. Рядом с нами жили татары – они знакомили нас с татарской кухней. Ну и конечно русская кухня. Например, все мои дети отлично жарят блины!»,- говорит многодетный отец.

Дело идет хорошо: за все время работы предприниматель не получил ни одного отрицательного отзыва на свою продукцию. По его мнению, соцконтракт дал хороший толчок для развития бизнеса. «Как минимум в плане приобретения основных средств - это достаточно крупная сумма и самостоятельно ее сложно набрать. Государство помогло и я смог осуществить покупку. Я очень доволен», - делится эмоциями многодетный отец. В ближайшее время Евгений Пак планирует организовать доставку комплексных обедов и создать сеть быстрого питания.

Соцконтракт позволяет малоимущим гражданам за счет собственных активных действий выйти на более высокий уровень жизни. Он предусматривает целый план действий для повышения уровня доходов семей и одиноко проживающих граждан. Заключить соцконтракт можно по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства, мероприятие по преодолению трудной жизненной ситуации.

«Обязательным условием заключения контракта является среднедушевой доход, не превышающий прожиточный минимум – 14526 рублей на каждого члена семьи. Еще нужно написать бизнес-план и предоставить пакет документов. За каждым соцконтрактом стоит непростая судьба. Мы видим, как с помощью государства повышаются доходы людей и их жизнь меняется к лучшему», - рассказывает инспектор управления социальной защиты Большеглушицкого района Юлия Парфенова.

В Год семьи в Самарской области действуют 38 мер социальной поддержки семей с детьми, проводятся различные мероприятия, направленные на помощь семьям, поддержку и укрепление традиционных семейных ценностей. В настоящее время в регионе около 33 тысяч многодетных семей получают меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

«Основная задача здесь — крепкая семья и традиционные семейные ценности. Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа «Моя семья». Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.

 

Фото: «Волжская коммуна»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
227
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
489
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
554
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
15 октября 2024  12:45
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
633
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
538
Весь список