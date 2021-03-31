Состоялись переговоры Путина с Меркель и Макроном 

62

Президент России Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой – пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о готовности восстановить нормальное взаимодействие с ЕС, если к этому будет проявлена заинтересованность, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.

Фото: ТАСС