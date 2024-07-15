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Состоялась первая рабочая встреча Уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой и врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, на которой обсуждалась деятельность Уполномоченного по правам человека, связанная с обращениями граждан.

Ольга Гальцова ознакомила Вячеслава Андреевича со своей деятельностью и работой аппарата, Общественного, Консультативного и Молодежного советов, довела до сведения главы региона количество поступающих обращений - за 2023 год и первое полугодие текущего года поступило более 8 тысяч обращений. Была обозначена их тематика и меры, которые принимаются для разрешения ситуаций.

Все обращения напрямую касаются качества жизни населения, а это вопросы оказания медицинской помощи, обеспечения жильем различных категорий граждан, в том числе молодых семей, проведения капитального ремонта, начисления оплаты за обращение с ТКО, совершенствования сферы образования, реализации права на труд, соблюдения права на благоприятную окружающую среду.

Особое внимание было уделено участникам СВО и членам их семей, вопросам оказания медицинской помощи, создания условий для реабилитации, предоставления технических средств реабилитации, решению вопросов по обеспечению жильем, а также земельными участками, своевременному получению социальных выплат.

Ольга Гальцова обратилась к Вячеславу Федорищеву по содействию в разрешении вопросов, касающихся компетенции региональных органов власти – ввода в эксплуатацию или строительства новых капитальных объектов здравоохранения, в том числе современного кардиоцентра и детской областной больницы; своевременного строительства и ремонта школ; реализации прав пострадавших участников долевого строительства; качества предоставления жилья при переселении из аварийного фонда; получения жилья очередниками; работы общественного транспорта и другим.

Кроме этого, обсудили соблюдение прав человека в области административно-правовых и уголовно-правовых отношений, в частности вопросы актуальности применения меры пресечения - заключение под стражу, особенно в отношении женщин и женщин с малолетними детьми, а также создание благоприятных условий в изоляторах временного содержания.

Вячеславу Федорищеву были переданы спецдоклалы и другие материалы для ознакомления и дальнейших поручений уполномоченным органам.

Совместная работа по реализации конституционных прав и свобод граждан будет продолжена.

В завершение встречи стороны коснулись темы развития туризма в Самарской области. Уникальная природа Самарской Луки привлекает в наш регион все больше гостей со всей страны.

Источник: ombudsman63.ru

Фото: ombudsman63.ru