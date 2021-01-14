Собянин считает, что Москва сможет вернуться к обычной жизни в мае

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Москва сможет вернуться к обычной жизни в мае, хотя снижение заболеваемости коронавирусом в городе может начаться раньше, передает ТАСС. Такое мнение высказал в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мой прогноз был - май. <...> Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <...>, возможно, в конце января - в феврале мы увидим более стабильную динамику снижения заболеваемости. Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, когда жители Москвы смогут вернуться к привычной жизни, как до пандемии коронавируса.

Мэр подчеркнул, что развитие ситуации будет зависеть от активности вакцинации горожан. "Я думаю, что в феврале - марте объемы выпуска вакцины будут <...> большие, в достаточном количестве. И дальше уже [все] будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации", - отметил он.

Фото: Александр Щербак/ТАСС