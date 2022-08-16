«Собери ребенка в школу»: специальный гуманитарный конвой отправлен из Самарской области на Донбасс

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Один из грузовиков доставит в Снежное 30 полных комплектов компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности в рамках ежегодной акции «Единой России» «Собери ребенка в школу».

390 рюкзаков подготовлены для школьников Снежного в рамках акции «Собери ребенка в школу». Школьные ранцы, канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования, карандаши, ручки, пластилин, развивающие игры и спортивную форму самарские волонтёры «Единой России» и «Молодой гвардии» упаковали для детских садов и школ города. Это та помощь, в которой сейчас очень нуждаются семьи Донбасса в преддверии нового учебного года.

Кроме того, в рамках акции «Книги - Донбассу» в библиотеки школ Снежного будет передано более 5000 томов художественной литературы и 1000 книг и брошюр методических и развивающих материалов.

Для комплектации школ и детских садов Донбасса отправлены футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, волейбольные сетки, шахматы и шашки, а также спортивный инвентарь и экипировка.

«Сбор помощи прошёл в рамках акции "Собери ребёнка в школу". Ранее она проводилась только в регионах нашей страны. Сейчас школьникам привезут собранные комплекты для школы, облегчат жизнь родителям. Это действительно сейчас важно, мы готовы всегда помогать и оказывать помощь нашим братским народам Донбасса», - отметила волонтер партийного центра «Единой России» Кристина Майорова.

С февраля этого года более 700 тонн гуманитарной помощи уже доставлены из Самарской области жителям Донбасса. Продукты, вода, одежда - все, что необходимо жителям ЛДНР и освобожденных территорий, собирают волонтеры "Единой России", депутаты и неравнодушные жители самарского региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"