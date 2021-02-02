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СМИ узнали об условии США для отмены санкций против «Северного потока-2»

2 февраля 2021 17:09
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Вашингтон допускает отмену санкций против проекта, однако стремится получить гарантии, что из-за газопровода не пострадают Украина и восточноевропейские страны.

Новая администрация США сигнализировала Германии о готовности вести диалог о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», если страна предложит механизм для защиты интересов Украины, передает РБК. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

Американская сторона готова обсуждать проект при том условии, что Берлин представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно газопровода. В частности, США стремятся не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры и предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа, передает газета. Вопрос реализации проекта должен быть увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину, отметил один из собеседников.

«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — указал другой источник газеты. «В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток-2», — добавил он.

В качестве еще одного условия Вашингтон рассматривает то, что Германия поможет Украине расширить собственную газовую инфраструктуру для транспортировки водорода, что дало бы стране перспективы оставаться весомым игроком на газовом рынке. По данным газеты, президент США Джо Байден может снять санкции, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы.

По данным Handelsblatt, Германия пока не сообщила о конкретных уступках, но выразила готовность к обсуждению. «Если есть желание говорить, это политическая возможность, которую мы должны использовать», — цитирует газета статс-секретаря в МИД ФРГ Нильса Аннена.

 

Фото: DPA/Лайф
 

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Комментарии

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СМИ узнали об условии США для отмены санкций против «Северного потока-2»
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