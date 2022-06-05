СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолет Лаврова в Сербию

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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, передает ТАСС со ссылкой на сербскую газету "Вечерне новости".

Таким образом, по ее информации, намеченный на 6-7 июня визит министра в Сербию "оказался под большим вопросом", "но в этом нет никакой вины официального Белграда".

Администрация главы сербского государства Александара Вучича в настоящее время не комментирует ситуацию. Пресс-служба президента сообщила в воскресенье, что в 10:00 (11:00 мск) понедельника с ним встретится посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит 6-7 июня Сербию с визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента). По словам дипломата, предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по ряду международных проблем.

Фото: ТАСС