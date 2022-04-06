Слуцкий: в ЛДПР не будут обсуждать никакие вопросы в течение 40 дней, партия  займется прощанием с Жириновским

71

Члены ЛДПР не будут обсуждать никакие вопросы в течение 40 дней, партия займется прощанием со своим лидером Владимиром Жириновским. Об этом в среду сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назначенный временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР, передает ТАСС.

"В ближайшие 40 дней мы прощаемся с лидером партии, мы чтим его память и не обсуждаем никакие другие вопросы", - отметил Слуцкий.

"Это [обсуждение раньше чем через 40 дней после смерти] противоречит православной традиции", - добавил он, указав, что Жириновский был глубоко верующим человеком.