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Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении актуальных вопросов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам.
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Слуцкий: РФ и Украина нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс

28 февраля 2022 21:40
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Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении актуальных вопросов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам.

Делегации России и Украины в ходе переговоров нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс, передает ТАСС

"Мы нашли ряд важных пунктов, по котором возможно достичь прогресса. Следующая встреча состоится в ближайшие дни", - заявил член делегации РФ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

По словам парламентария, стороны "услышали друг друга". "Переговоры сложные. <...> Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении сути тех вопросов, которые стоят на сегодняшней повестке дня. Еще раз подчеркиваю, мы не исключали, что подобного разговора может не получиться, он получился", - сказал он.

По словам Слуцкого, на следующей встрече состоится конкретный разговор по пунктам, по которым была возможность перехода к прогрессу и конструктиву. "Через несколько дней, через 2-3 дня, должен состояться следующий раунд переговоров. Там будет уже более конкретный разговор по тем пунктам, где стороны зафиксировали возможность перехода к прогрессу, возможность перехода к конструктиву и, как говорят математики, к общему знаменателю", - сказал он.

Депутат уточнил, что в ближайшие сутки, возможно, уже этой ночью, российская делегация обсудит с руководством страны итоги первых переговоров. "Вслед за чем мы вернемся к контактам с украинской стороной и сможем уже точно назначить дату и время следующего раунда переговоров", - добавил депутат. По его словам, если украинская сторона сохранит конструктивный настрой, то второй раунд переговоров "не за горами".

В беседе с журналистами Слуцкий подтвердил, что прекращение огня и демилитаризация "конечно же обсуждались, как и многие другие" вопросы. "Но давайте сейчас не будем обсуждать конкретные итоги. Сторонам нужно проконсультироваться в столицах", - добавил он.

 

Фото:   Антон Новодережкин/ТАСС

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