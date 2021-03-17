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Скорректированы требования для резидентов ТОСЭР в моногородах

17 марта 2021 11:34
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Резидентам продлили срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест.

Резидентам территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах, продлили срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Соответствующее постановление (от 11 марта 2021 года № 350) было подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Данное решение касается компаний, которые получили или получат статус резидента с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

Теперь компании-инвесторы, получившие статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Тольятти и Чапаевска, должны будут отчитаться об исполнении обязательств через два года после регистрации на площадке, а не через год, как это было раньше. 

Продление сроков – еще одна мера поддержки представителей бизнеса, ведь значительный период их работы пришёлся на ограничения, связанные с COVID-19, что негативно сказалось на результатах хозяйственной деятельности. 

Как отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров, непростые условия не отменяют задач, поставленных Президентом страны, по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. «Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия», – подчеркивал губернатор. 

В Самарской области действует две территории опережающего развития: в Тольятти и Чапаевске. Развитие этих площадок и работа с инвесторами возложены на министерство экономического развития и инвестиций региона.  

«Тольяттинская ТОСЭР в феврале была признана одной из лучших в стране. Сегодня свои проекты здесь реализуют 72 компании, которые уже инвестировали 16,8 млрд рублей и создали 5,5 тыс. рабочих мест. В Чапаевске уже зарегистрировано 10 резидентов, готовых вложить в свои проекты по выпуску полиграфической, парафармацевтической продукции, железобетонных изделий более 1,6 млрд рублей и создать более 500 рабочих мест, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Уверен, что дополнительная поддержка инвесторов, утвержденная федеральным правительством, поможет компаниям-резидентам быстрее восстановиться от последствий пандемии и перезапустить свои проекты», - добавил министр. 

 

Фото:   соцсети

 

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