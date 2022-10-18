«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым

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Во вторник, 18 октября, Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.



В начале встречи Владимир Путин отметил, что в целом ситуация в Самарской области «стабильная».



«Я бы даже сказал, хорошая – по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки», – подчеркнул Глава государства, отдельно отметив, что инвестпроекты, которые реализуются на самарской земле, создают «хорошие предпосылки для будущего развития».



Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за возможность обсудить ключевые вопросы развития региона.



«Разрешите Вас сердечно поблагодарить, что в своем плотном графике нашли время и уделяете внимание развитию Самарской области, нашим актуальным и перспективным проектам. Огромное Вам спасибо и за поддержку масштабных проектов», – подчеркнул Глава региона.



Напомним, Самарская область благодаря прямой поддержке Главы государства и активной позиции руководителя региона по многим показателям является лидером среди субъектов страны. Ряд знаковых для региона проектов реализуется при непосредственной поддержке Президента России. Один из них – строительство мостового перехода через Волгу и новой дороги «Обход Тольятти» в рамках международного транспортного коридора в Западный Китай. Благодаря поддержке Президента в регионе построен целый ряд медицинских и спортивных учреждений, наиболее крупные из которых – инфекционный корпус больницы в Сызрани и Дворец Спорта в Самаре.



Во время встречи Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили динамику промышленного производства и развитие инвестиционного потенциала. Дмитрий Азаров доложил, что экономика уже адаптировалась к влиянию несправедливых санкций, регион вышел на восстановление позиций 2021 года. Системная работа с инвесторами позволяет не только значительно укрепить позиции региона в национальном инвестиционном рейтинге (с 65 места в 2017 году регион поднялся в первую десятку), но и что более важно – в течение четырех лет создавать в регионе не менее 10 тысяч рабочих мест ежегодно. Это, в свою очередь, позитивно влияет на занятость населения, поддерживая рынок труда в период санкционного давления. В этой связи Президент отметил, что безработица в регионе ниже, чем в среднем по стране.



Также на встрече обсудили состояние финансовой системы Самарской области, укрепление кредитного рейтинга. Владимир Путин отметил, что финансы региона находятся «в хорошем, здоровом состоянии».



Дмитрий Азаров доложил Президенту о развитии отрасли медицины и сельского хозяйства. Здесь, в частности, отмечен рекордный за 40 лет урожай – порядка 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых.



Отдельное внимание было уделено оказанию помощи жителям Донбасса и поддержке Российской Армии. Президент особо отметил значение проекта «Жены героев», который зародился на самарской земле благодаря инициативе главы женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Екатерине Колотовкиной. На фотографиях проекта жены солдат и офицеров запечатлены в кителях своих мужей, которые как будто «обнимают» их за плечи. Трогательные фотографии сопровождаются выдержками из писем, которые жены отправляют мужьям на фронт. Глава региона подчеркнул, что проект «вдохновит тех, кто сегодня обеспечивает поддержку в тылу».



«Молодцы», - поблагодарил авторов проекта Владимир Путин.



Напомним, в регионе ведется комплексная работа по поддержке семей военнослужащих, которые защищают Отечество в зоне проведения специальной военной операции. В частности, по поручению Губернатора Самарская область первой в стране начала работу по созданию паспорта семьи военнослужащего, в рамках которого родным и близким защитников оказывается поддержка по самым разным направлениям – от социальной и медицинской помощи до трудоустройства и помощи по хозяйству.

Фото: пресс-служба правительства СО