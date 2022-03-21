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«Ситуация по-прежнему стабильная»: в региональном Правительстве обсудили меры поддержки занятости

21 марта 2022 18:49
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О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.

В понедельник, 21 марта, на заседании штаба по повышению устойчивости экономики в Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова обсудили ситуацию на рынке труда и федеральные меры поддержки занятости населения.

О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина. Она сообщила, что численность зарегистрированных безработных за последнюю неделю практически не изменилась и на сегодня составляет 11,6 тысяч безработных. При этом количество открытых вакансий – 41,9 тысячи единиц, оно значительно - в 3,6 раза - превышает число состоящих на учете безработных.

Наряду с этим в состоянии «скрытой безработицы» по причине простоя или перехода на неполный рабочий день к текущему моменту находятся более 15 тысяч человек, половина из них – сотрудники «АВТОВАЗа». В первую очередь из-за несправедливо объявленных недружественными странами санкций и продолжительного полупроводникового кризиса пострадала автомобильная отрасль – не только самарский автогигант, но и другие предприятия, чья деятельность связана с поставками электронных компонентов. Также из-за приостановки деятельности в простое находятся 1,6 тысяч сотрудников «Макдональдса».

Губернатор поручил уточнить состав трудовых коллективов, которые находятся в простое либо на частичной занятости – их возраст, образование, потребность в профессиональной переподготовке для того, чтобы оперативно организовать для них временные рабочие места и возможность заработка.

Ирина Никишина заверила, что ситуация на рынке труда постоянно отслеживается: проводится ежедневный оперативный мониторинг состояния рынка труда. Специалистами службы занятости осуществляется постоянное взаимодействие с сотрудниками кадровых служб работодателей.

Напомним, Правительством РФ было принято решение о выделении более 700 миллионов на поддержку занятости в Самарской области из федерального бюджета. Эти средства пойдут на организацию временных рабочих мест, оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрирован в службе занятости, а также на дополнительное профессиональное обучение сотрудников предприятий. Министр труда, занятости и миграционной политики региона сообщила, что уже начата работа со всеми предприятиями, где будут организованы временные рабочие места и будет проводиться переобучение специалистов. 

Также 16 марта межведомственной комиссией по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения был утвержден План мероприятий по сохранению уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер на 2022 год. Он включает в себя мероприятия по содействию в трудоустройстве безработным и ищущим работу с помощью службы занятости гражданам, по содействию занятости в рамках реализации социальных контрактов, созданию инвесторами рабочих мест, а также меры, направленные на трудоустройство выпускников. В рамках реализации разработанного плана помощь в трудоустройстве смогут получить более 150 тысяч жителей губернии.

 

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