Си Цзиньпин призвал наладить тесные отношения между Россией и Китаем

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Пекин уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений и считает, что они должны быть более тесными, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Цитату приводит РИА Новости.

«В этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества», — подчеркнул Си.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина прошла 20 марта в Кремле и продлилась 4,5 часа. Поездка председателя КНР в Россию завершится 22 марта, по итогам переговоров Путин и Си должны подписать ряд важных двусторонних документов. В ходе пресс-конференции Си также призывал к урегулированию конфликта на Украине.