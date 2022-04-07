Я нашел ошибку
Главные новости:
"Федеральный совет решил, что высылка дипломатов - это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то".
Швейцария в отличие от ряда других западных стран не будет высылать российских дипломатов
В пресс-службе сервиса уточнили, что произведения исчезнут с полок "по решению правообладателя на неопределенный срок.
"ЛитРес" заявил о том, что 8 апреля снимет с продажи все электронные книги о Гарри Поттере
Минобороны РФ ранее сообщало, что за месяц спецоперации погиб 1 351 российский военнослужащий.
Песков: Россия понесла значительные потери на Украине
Глава Минздрава призвал "соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет".
Мурашко: есть вероятность новой волны коронавируса в России
Россия продолжит выполнять международные обязательства в правозащитной сфере.
Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в Совете ООН по правам человека
В период особого противопожарного режима на территории Самарской области ограничивается въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах.
С 15 апреля в Самарской области вводится особый противопожарный режим
По версии следствия, ссора между знакомыми произошела на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе распития спиртных напитков.
В Сызрани  30-летняя местная жительница подозревается в убийстве знакомого
Представитель Кремля подчеркнул, что экономика РФ "до сих пор находится на ногах".
Песков: Россия начала готовиться к западным санкциям еще год назад
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.24
EUR 91.73
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Швейцария в отличие от ряда других западных стран не будет высылать российских дипломатов

7 апреля 2022 23:40
119
"Федеральный совет решил, что высылка дипломатов - это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то".

Швейцария в отличие от ряда других западных стран не будет высылать российских дипломатов в ответ на военную спецоперацию России на Украине. Об этом заявил в четверг президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис. Он сослался на решение Федерального совета (правительства), передает ТАСС.

"Федеральный совет решил, что высылка дипломатов - это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то", - заявил Кассис в интервью телекомпании RTS. "Нужно придерживаться этой линии и не менять правила игры", - отметил президент.

Ранее Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, поддержала санкции Евросоюза против Москвы, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
360
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
515
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству.
6 апреля 2022  11:20
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству
464
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
630
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
722
Весь список