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Швейцария в отличие от ряда других западных стран не будет высылать российских дипломатов в ответ на военную спецоперацию России на Украине. Об этом заявил в четверг президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис. Он сослался на решение Федерального совета (правительства), передает ТАСС.

"Федеральный совет решил, что высылка дипломатов - это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то", - заявил Кассис в интервью телекомпании RTS. "Нужно придерживаться этой линии и не менять правила игры", - отметил президент.

Ранее Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, поддержала санкции Евросоюза против Москвы, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

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