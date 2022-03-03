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Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе компании, передает ТАСС.

"IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии. Кроме того, IKEA и Фонд IKEA жертвуют более 400 млн шведских крон (свыше $41 млн) на помощь тем, кто был вынужден бежать из-за войны на Украине", - отмечается в сообщении.

Компания также отмечает, что ситуация повлияла на цепочку поставок и операции в регионе. "Это означает, что концерн Inter IKEA приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Inter IKEA приостанавливает все производство, которое IKEA Industry ведет в РФ. Это также означает, что все поставки от всех наших российских субподрядчиков на объекты IKEA Industry приостановлены", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечено, что Ingka Group закроет магазины IKEA в России. Однако торговые центры MEGA останутся открытыми. Эти решения напрямую касаются 15 тыс. сотрудников IKEA. Компания "гарантирует, что сотрудники сохранят как доход, так и занятость в ближайшем будущем. IKEA также окажет "им и их семьям всемерную поддержку".

Фото: pixabay