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Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири

9 декабря 2021 10:01
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Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири

Президиум Генсовета «Единой России» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири.

Её по поручению Президента возглавляет министр обороны Сергей Шойгу

В состав Комиссии вошли 28 человек. Решение принято на заочном заседании Президиума Генсовета партии 8 декабря.

Членами комиссии стали: 

  • Василий Анохин — директор Департамента регионального развития Правительства 
  • Александр Бурков — губернатор Омской области
  • Юрий Воробьев — заместитель председателя Совета Федерации
  • Сергей Галкин — заместитель министра экономического развития
  • Александр Галушка — заместитель секретаря Общественной палаты РФ
  • Леонид Горнин — первый заместитель министра финансов
  • Олег Дерипаска — председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ», президент En+Group
  • Александр Дроздов — заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле
  • Владимир Евтушенков — председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система»
  • Виктор Зубарев — член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы 
  • Шолбан Кара-Оол — член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Госдумы
  • Александр Карелин — член Президиума Генсовета «Единой России», сенатор, Герой РФ
  • Николай Касимов — председатель Московского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
  • Андрей Клепач — заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ
  • Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области
  • Артем Манукян — вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
  • Ильнар Мирсияпов — заместитель руководителя Секретариата первого заместителя председателя Правительства
  • Эльвира Набиуллина — председатель Центрального Банка
  • Александр Новак — заместитель председателя Правительства
  • Владислав Онищенко — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС
  • Константин Полунин — старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт
  • Владимир Потанин — генеральный директор — председатель правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС»
  • Андрей Рюмин — генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»
  • Александр Скачков — секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы
  • Сергей Сокол — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике
  • Александр Усс — губернатор Красноярского края
  • Руслан Цаликов — первый заместитель министра обороны

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина остальные лидеры предвыборного списка «Единой России» также возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева руководит комиссией по образованию и науке, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению. Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».

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