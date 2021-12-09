Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири

Президиум Генсовета «Единой России» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири.
Её по поручению Президента возглавляет министр обороны Сергей Шойгу
В состав Комиссии вошли 28 человек. Решение принято на заочном заседании Президиума Генсовета партии 8 декабря.
Членами комиссии стали:
- Василий Анохин — директор Департамента регионального развития Правительства
- Александр Бурков — губернатор Омской области
- Юрий Воробьев — заместитель председателя Совета Федерации
- Сергей Галкин — заместитель министра экономического развития
- Александр Галушка — заместитель секретаря Общественной палаты РФ
- Леонид Горнин — первый заместитель министра финансов
- Олег Дерипаска — председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ», президент En+Group
- Александр Дроздов — заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле
- Владимир Евтушенков — председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система»
- Виктор Зубарев — член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы
- Шолбан Кара-Оол — член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Госдумы
- Александр Карелин — член Президиума Генсовета «Единой России», сенатор, Герой РФ
- Николай Касимов — председатель Московского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
- Андрей Клепач — заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ
- Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области
- Артем Манукян — вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
- Ильнар Мирсияпов — заместитель руководителя Секретариата первого заместителя председателя Правительства
- Эльвира Набиуллина — председатель Центрального Банка
- Александр Новак — заместитель председателя Правительства
- Владислав Онищенко — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС
- Константин Полунин — старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт
- Владимир Потанин — генеральный директор — председатель правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС»
- Андрей Рюмин — генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»
- Александр Скачков — секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы
- Сергей Сокол — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике
- Александр Усс — губернатор Красноярского края
- Руслан Цаликов — первый заместитель министра обороны
Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина остальные лидеры предвыборного списка «Единой России» также возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева руководит комиссией по образованию и науке, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению. Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».