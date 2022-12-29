Шойгу вновь заявил о завершении частичной мобилизации в России

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Министр обороны Сергей Шойгу напомнил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Об этом он сообщил на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать. За это я хотел бы поблагодарить многих. Мы очень надеемся на то, что у нас будет нормальная, хорошая работа», — сказал он.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев, пишут Ведомости.