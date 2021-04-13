Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем примут участие активисты волонтерских центров партии и участники предварительного голосования.
«Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля проведет во всех регионах всероссийский субботник
Три года назад была сделана пересадка сердца в Индии. Через месяц после этого у него стал развиваться коронарит.
В Петербурге 11-летнему мальчику повторно пересадили сердце 
Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.
В Благовещенске мужчину, прооперированого во время пожара, выписали 
Для этого потребовалось отключение горячего водоснабжения в районах города.
В Самаре ведутся температурные испытания на теплосетевых объектах   
Институт искусственного интеллекта представил свои ключевые компетенции. В основе инновационных разработок Института - принципы междисциплинарности.
Состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета
Вадим Свешников был советским живописцем, педагогом, мастером исторической и жанровой живописи, а также портретистом.
В СОУНБ открывается выставка самарского живописца и педагога Вадима Свешникова
Министр обороны отметил, что основной боевой потенциал сосредотачивается в Причерноморье и Балтийском регионе.
Шойгу сообщил, что США и НАТО перемещают войска к границам России
Голосование в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
Самарцы могут выбрать общественные пространства, которые необходимо благоустроить в 2022 году в первую очередь
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Список избирательных участков Самары

Шойгу сообщил, что США и НАТО перемещают войска к границам России

13 апреля 2021 16:35
119
Министр обороны отметил, что основной боевой потенциал сосредотачивается в Причерноморье и Балтийском регионе.

НАТО сосредоточит 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России, в основном в Причерноморье и на Балтике. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, всего рядом с территорией РФ "будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".

Шойгу сообщил, что сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. "Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - сказал министр.

Он отметил, что "в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской".

"Ежегодно в Европе альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021", - подчеркнул Шойгу.

 

Фото:   Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
13 апреля 2021  13:13
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
Транспорт
183
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
13 апреля 2021  12:55
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
Здравоохранение
244
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары Мой космос состоялся!
13 апреля 2021  11:21
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары «Мой космос» состоялся!
Общество
214
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
13 апреля 2021  10:52
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
Транспорт
197
Отопительный сезон в Самаре завершается
13 апреля 2021  09:49
Отопительный сезон в Самаре завершается
ЖКХ
257
Весь список