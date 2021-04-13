Шойгу сообщил, что США и НАТО перемещают войска к границам России

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НАТО сосредоточит 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России, в основном в Причерноморье и на Балтике. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, всего рядом с территорией РФ "будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".

Шойгу сообщил, что сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. "Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - сказал министр.

Он отметил, что "в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской".

"Ежегодно в Европе альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021", - подчеркнул Шойгу.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС