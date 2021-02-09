Школы, дороги и поддержка малого бизнеса: Дмитрий Азаров провел Совет по реализации национальных проектов

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Во вторник, 9 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совет по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. На повестке – итоги работы региональной и муниципальных команд в 2020 году и «сверка часов» по исполнению нацпроектов в текущем, 2021 году.

Национальные проекты – реальный инструмент, призванный улучшить жизни людей как в крупных городах, так и в небольших селах. Именно по нацпроектам ведется масштабная работа по строительству и ремонту дорог, школ, детских садов, поликлиник, благоустройству дворовых и общественных пространств, укреплению материально-технической базы детских школ искусств и домов культуры, обеспечению людей качественной питьевой водой и многое другое. По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ. На всех этапах привлекаются общественники, активные жители.

«Реализация нацпроектов идет по всей стране. Это составляющая Единого плана достижения национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года. И по тому, как мы справляемся с задачами, поставленными жителями региона, Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, оценивается эффективность всей управленческой региональной команды», – подчеркнул Губернатор.

Обращаясь к профильным министрам, курирующим исполнение нацпроектов, и главам муниципальных образований, в чьей зоне ответственности лежит их практическая реализация, Глава региона напомнил, что задачи, стоящие перед всеми уровнями власти, подробно обсуждались на совещании в начале февраля.

«Сегодня вернемся к тем проблемным вопросам, которые были выявлены на совещании с главами муниципальных образований, поговорим о проектах, которые непременно нужно реализовать в текущем году», – акцентировал внимание Губернатор.

Подводя итоги 2020 года, Дмитрий Азаров подчеркнул, что в целом регион отработал качественно: из 187 установленных показателей Самарская область достигла 182.

«Понятно, что повлияли непростые условия 2020 года, тем не менее, коллеги, мы с вами понимаем, что в любых условиях нам необходимо достигать результата. С учетом опыта прошлого года мы обязаны это сделать в текущем году, – поставил задачу руководитель области. – Мы себе не должны никакие отговорки придумывать, если результат не достигнут. Обязаны делать выводы, принимать решения, исправлять ситуацию».

Несмотря на объективные сложности по некоторым направлениям, в целом регион достиг серьезных успехов в реализации нацпроектов. Так, было построено и капитально отремонтировано 46 объектов капитального строительства, а по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Самарская область заняла второе место среди субъектов Российской Федерации, приведя в порядок более 300 километров дорог регионального и муниципального значения.

Работа, проведенная региональной командой по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, позволяет Самарской области и в этом году рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны федерального центра. Это поможет завершить ряд масштабных объектов, таких, как строительство моста через реку Сок, почти на год плановых сроков.

«В прошлом году мы дополнительно получили 3 миллиарда рублей на реализацию проектов. Целый ряд объектов завершили на год раньше. Это то, к чему мы должны стремиться по всем направлениям нацпроектов, – отметил Дмитрий Азаров. – На встрече с министром транспорта РФ на прошлой неделе мы еще раз услышали, что в случае выделения дополнительных средств из федерального бюджета, Самарская область – в том небольшом перечне субъектов, которые в первоочередном порядке эти средства будут получать».

Об итогах реализации региональных проектов в 2020 году и планах на 2021 год доложили все зампреды Правительства Самарской области. Заместитель председателя Правительства Наталья Катина отметила, что число самозанятых граждан, зарегистрированных в 2020 году, превысило 40 000, при том, что плановый показатель для региона был установлен на уровне 28 000 человек. Это один из лучших результатов в ПФО.

«По результатам 2020 года, несмотря на то, что это был первый год реализации этого направления, налоги составили 68,7 миллиона рублей в бюджет Самарской области», – добавила Наталья Катина.

Успехи также есть по реализации проектов в области малого и среднего предпринимательства: все показатели, установленные для региона, перевыполнены. Такого результата удалось достичь благодаря мерам поддержки МСП, принятым как на федеральном, так и на региональном уровне. По предварительным оценкам, мерами поддержки воспользовались более 85 000 предпринимателей региона, было оказано 150 000 услуг, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом.

«Общая сумма федеральной и региональной поддержки в виде субсидий и кредитов составила 35,9 миллиардов рублей. Также большинство предпринимателей смогли воспользоваться федеральными и региональными налоговыми льготами», – пояснила Наталья Катина.

Зампред также рассказала, что в этом году добавились 2 новых федеральных проекта: по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми и проект по созданию цифровой платформы адресного подбора и возможности дистанционного получения мер поддержки.

Дмитрий Азаров поручил усилить информационную работу с населением, чтобы сохранить динамику по выводу бизнеса из тени и регистрации самозанятых граждан, поддержке бизнеса.

«Ни в коем случае нельзя здесь темпы снижать. Не надо считать, что мы достигли широкого информационного представительства. Наращивайте работу в социальных сетях. Мы обязаны рассказать людям о наших предложениях, о возможностях, которые национальный проект дает малому и среднему бизнесу», передает пресс-служба облправительства.