Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии, пройдет 25 мая

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Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии взамен умершего 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет 25 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее во фракции ЛДПР в Госдуме сообщили, что решение о дате и месте проведения съезда ЛДПР будет обнародовано после 15 мая.

"Съезд ЛДПР пройдет 25 мая", - сказал собеседник агентства.

Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий ранее заявил РИА Новости, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить либерал-демократов, является преждевременным, решать этот вопрос будет партия.