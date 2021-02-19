Сергей Лавров описал отношения с Евросоюзом словами Обамы о "разорванных в клочья" связях

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Евросоюз воспринимает Россию как чужака, и готовность Москвы к возможному разрыву отношений с Брюсселем связана с тем, что этих связей "уже не осталось", передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Лавров напомнил о высказывании главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в мае 2019 года: "Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу". "Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака", - указал глава российского МИД.

"Когда я давал интервью Владимиру Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже, - продолжил Лавров. - Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама - правда, про российскую экономику - отношения разорваны в клочья".

Министр напомнил о проводившихся ежегодных встречах российского правительства с Еврокомиссией, о взаимодействии с ЕС в Совете партнерства и сотрудничества. "Все это было обрушено <...> Этого не было уже задолго до украинского кризиса", - отметил Лавров.

В контексте торгово-экономического партнерства с ЕС глава МИД указал на снижение товарооборота с $417 млрд в 2013 году до около $280 млрд в 2019 году. "Причина? Санкции, которые ввел наш "драгоценный" самый крупный экономический партнер по причинам, которые никогда, нигде и ни на какие факты не опирались", - пояснил он.

При этом Лавров отметил, что ему трудно говорить о возможном развитии событий в отношениях с ЕС, если бы не случился кризис на Украине. "Потом были же еще события, связанные с обвинениями в "отравлении в Солсбери". Фактов предъявлено не было. Встретиться с нашим гражданином не позволили. Никаких доказательств не привели. Примерно то же, что сейчас происходит с "отравлением" Алексея Навального", - добавил министр.

О возможности новых санкций

Боррель, заявивший на пресс-конференции в Москве о конструктивных и прямых переговорах, состоявшихся у него с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по возвращении в Брюссель резко сменил тональность. Он утверждал, что РФ якобы не заинтересована в улучшении отношений с Евросоюзом. Позднее он также объявил о возможности новых санкций из-за ситуации вокруг Навального.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС