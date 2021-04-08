178

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал линию США в отношении России тупой. Об этом он заявил 8 апреля во время пресс-конференции в Казахстане, передают "Известия".

Он подчеркнул, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет», публикует материалы, в которых подвергается критике «тупиковая линия США в отношении России».

«Может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», — отметил глава ведомства.

В ночь с 7 на 8 апреля стало известно, что администрация США планирует выслать из страны российских дипломатов и применить новые санкции в связи с завершением расследований предполагаемых «правонарушений» России. Это касается якобы вмешательства в выборы президента США в 2020 году и, предполагаемо, взлома SolarWinds человеком, относящимся к России.

На что Лавров ранее 8 апреля заявил о том, что Москва будет отвечать на любые недружественные действия со стороны Вашингтона.

Фото: Известия /Павел Бедняков