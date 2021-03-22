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Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили отношения РФ и КНР с США

22 марта 2021 19:19
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В МИДе отметили, что встреча прошла в доверительной обстановке.

Как сообщают "Известия", глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили отношения РФ и КНР с США в ходе визита российского министра в Китай.

Также они обсудили ситуацию в Афганистане и Мьянме и иранскую ядерную программу.

«Министры проинформировали друг друга об отношениях России и Китая с США, а также обсудили ряд актуальных вопросов мировой повестки, в том числе взаимодействие в ООН и других международных организациях, ситуацию в Афганистане, Мьянме, проблематику СВПД», ― говорится в сообщении ведомства.

В МИДе отметили, что встреча прошла в доверительной обстановке.

 

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ/"Известия"

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