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Комитет Совета федерации по экономической политике направил в правительство собственный план реформирования системы техосмотра (ТО) транспортных средств, в котором предлагается ужесточить существующие правила, пишет РБК со ссылкой на «Коммерсантъ».



В частности, сенаторы выступили против идеи ГИБДД отменить обязательное ТО для личных автомобилей и мотоциклов. Кроме того, они предлагают обязать водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту. В случае отсутствия карты предлагается штрафовать водителя по статье 12.3 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения, штраф 500 руб.).

«Каким образом будет исключено наказание дважды за одно и то же нарушение (штраф с камеры и штраф, вынесенный инспектором), в рекомендациях не поясняется», — говорится в публикации.



Также в СФ предложили перенести срок вступления поправок в КоАП на 1 октября текущего года. Изменения были внесены в 2019 году и должны вступить в силу с 1 марта следующего года. Согласно им, если диагностическая карта, которая подтверждает прохождение ТО, не оформлена, владелец получит штраф в размере 2 тыс. руб. при фиксации нарушения дорожной камерой.



Отдельный блок предложений сенаторы посвятили борьбе с мошенничеством. Они предложили временно отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) операторов, в отношении которых МВД проводит проверку за продажу диагностических карт без прохождения водителями процедуры ТО. По мнению членов Совфеда, необходимо внести поправки в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» для «противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт».



Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов в беседе с изданием назвал предложения верхней палаты парламента «логичными и рациональными». Он напомнил, что Госдумой уже принят закон, согласно которому с 22 августа страховщики не будут проверять диагностические карты при оформлении ОСАГО.

«У владельцев легковых автомобилей пропадает стимул проходить ТО, который по-прежнему является обязательным. Поэтому решение благотворно скажется на техсостоянии транспортных средств, статистике ДТП по причине неисправности автомобилей и сохранит отрасль техосмотра», — пояснил он.



Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, поступающие в правительство предложения изучаются в рамках работы комиссии по безопасности движения. Окончательное решение будет обнародовано в «ближайшее время», заверил он. Ранее Хуснуллин давал поручения изучить различные сценарии, среди которых, в частности, было «упрощение и оптимизация» ТО либо вообще его отмена. «Сегодня техосмотр у всех вызывает вопросы. Мы все понимаем, что техосмотр все покупают и реально туда никто не ездит. Но это не такое простое решение — отменил, и все. Мы сейчас комплексно все это оценим и примем решение», — говорил вице-премьер.



На прошлой неделе глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что МВД предложило правительству отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. По его словам, в ряде регионов не выполняются требования по обеспечению населения пунктами техосмотра. При этом в любом случае в соответствии с ПДД водитель должен перед выездом проверить исправность своего транспортного средства, заметил он.



В связи с этим, как отметил Черников, в МВД считают возможным отменить обязательный технический осмотр легковушек, находящихся в собственности у физлиц. Вместе с тем МВД предложило поощрять автомобилистов за добровольное прохождение ТО путем понижения ставки транспортного налога и снижения стоимости полиса ОСАГО.





Фото: Александр Кряжев / РИА Новости / РБК