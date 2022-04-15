Сенатор Климов: спецоперация России по защите Донбасса довольно скоро закончится

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Спецоперация РФ по защите Донбасса довольно скоро закончится. Об этом в пятницу, 15 заявил замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрей Климов, пишут "Известия".

«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — заявил Климов в ходе брифинга со СМИ.

Он уточнил, что спецоперация закончится, как только Украина станет безопасной для России.

Российские специалисты обеспечат безопасность ядерных объектов и проверят, «что там происходит» с биолабораториями на территории страны, подчеркнул Климов.

«После этого военная фаза прекратится», — подытожил сенатор.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк/"Известия"