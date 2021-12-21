Сенатор Андрей Кислов обсудил с энергетиками реализацию закона о бесплатной установке электросчетчиков

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21 декабря в Правительстве Самарской области по инициативе сенатора Российской Федерации, представителя от Самарской области Андрея Кислова, состоялось совещание, на котором обсуждался ход реализации закона о бесплатной замене и установке приборов учета электроэнергии для населения. В мероприятии приняли участие представители регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также руководители ресурсоснабжающих организаций.

Благодаря соответствующему федеральному закону, который начал реализовываться с середины 2021 года, должна быть снижена финансовая нагрузка на население, связанная с установкой и заменой электросчетчиков. С июля прошлого года по всей стране в рамках реализации положений Федерального закона №522, который предусматривает передачу ответственности за приборы учета электроэнергии к энергетическим компаниям, реализуется масштабная инвестиционная программа по замене счетчиков. Минэнерго России представило утвержденный график по замене приборов до 2023 года включительно. До конца 2021 года в стране планируется заменить порядка 4,5 млн счетчиков.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам взять на контроль вопрос, связанный с организацией работы в регионах по бесплатной установке населению приборов учета электрической энергии. Наиболее значимые положения закона приняты, прежде всего, в интересах жителей страны. Они предусматривают установку и замену приборов учета за счет поставщика энергоресурсов, а также модернизацию старых приборов учета на цифровые умные устройства, которые могут передавать показания автоматически без участия собственников жилых помещений.

Как отметил Андрей Кислов, Валентина Матвиенко неоднократно обращала внимание на проблему установки приборов учета населению: «Энергосбытовые и ресурсоснабжающие организации должны устанавливать приборы учета в рамках инвестиционных программ бесплатно. Но, к сожалению, есть жалобы со стороны жителей на мошенников, которые предлагают платные услуги. Многие просто не знают о том, что имеют право не бесплатную замену прибора».

В настоящее время в Самарской области замену приборов учета электрической энергии за счет поставщиков в многоквартирных домах в плановом порядке осуществляют 4 компании (ПАО «Самараэнерго», АО «Самараэнергосбыт», АО «Тольяттинская энергосбытовая компания», АО «Тольяттиэнергосбыт»). В 2020-2021 годах в регионе было установлено более 52 тысяч приборов учета. Перед гарантирующими поставщиками на 2022-2023 годы стоит задача установить или заменить более 110 тысяч приборов учета.

Бесплатную замену и установку на опорах линий электропередач интеллектуальных приборов учета электроэнергии (АСКУЭ) при реконструкции электрических сетей напряжением 0,4 кВ для объектов индивидуального жилищного строительства в рамках своих производственных программ производят крупнейшие территориальные сетевые компании региона – АО «ССК» и ПАО «Россети Волга».

В ходе совещания о реализации федерального закона рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам и ИТ ПАО «Самараэнерго» Родион Шуман. С 1 июля 2020 года коммерческий учет электрической энергии в МКД осуществляется на безвозмездной основе посредством системы АСКУЭ в следующих случаях: окончание срока эксплуатации прибора учета, окончание поверки прибора учета, отсутствие прибора учета, выходе из строя установленного прибора учета.

«Мы активно информируем жителей. Сведения о том, когда и где будут происходить работы по замене или установке приборов учета, размещаются на сайте компании, в интернет-ресурсах, прессе, социальных сетях, проводятся собрания с управляющими компаниями, с руководителями администраций населенных пунктов. Перед тем, как устанавливать приборы учета в домах, до жителей доводятся информационные листовки, в которых содержится информация о дате, времени, номера телефонов, по которым жители могут позвонить, если возникают вопросы», – отметил Родион Шуман.

В рамках совещания энергосбытовыми компаниями были обозначены проблемы, которые требуют внимания. Андрей Кислов взял на контроль озвученные вопросы.

Фото: правительство СО