Сенат утвердил назначение сотрудницы госдепартамента Линн Трейси новым послом США в России

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Американские сенаторы утвердили назначение кадровой сотрудницы Государственного департамента Линн Трейси новым послом США в России, сообщает РИА Новости.

За ее кандидатуру, выбранную президентом Джо Байденом, проголосовали 93 члена верхней палаты конгресса, двое — республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол — высказались против.

Россия дала агреман на назначение Трейси послом США в Москве еще в сентябре. Она станет первой в истории женщиной, занявшей эту должность. Владеет русским языком.

Состоит на дипломатической службе с 1994 года. В 1995-1997 годах она работала в Пакистане и Казахстане, в 1997-2000 — в Киргизии. После этого Трейси продолжила работу в управлении специального представителя в новых независимых государствах, а в 2001-2002 годах занимала должность референта по Грузии.

В 2004 году она вернулась в посольство в Казахстане, а с 2006 по 2009 год работала консулом в Пешаваре, Пакистан, где 26 августа 2008 года на нее совершили покушение. По завершении командировки ей присвоили награду "За проявленный героизм".

В 2010-2011 годах она занимала должность заместителя посла США в Казахстане, затем — заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии. С 2014 по 2017 год работала заместителем главы дипмиссии в Москве, после чего занимала должность старшего советника по делам России в Госдепе. С 2019 года — посол США в Армении.

Предыдущий посол США в России Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.

Фото: Sputnik / Асатур Есаянц / РИА Новости