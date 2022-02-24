Секретарь реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса

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В Самарской области предложено создать внепартийную патриотическую общественную организацию помощи гражданам Донбасса. Возглавит ее лично Дмитрий Азаров. Инициатива об учреждении такой организации исходила от одного из самых уважаемых членов "Единой России", Героя РФ Александра Баранова.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что генералу армии не понаслышке известно о том, что такое военные действия и как тяжело приходится людям в тяготах войны:

"Сегодня, я уверен, все российское общество объединилось вокруг решения Президента страны - нашего лидера Владимира Путина поддержать Донецкую и Луганскую народные республики, жителей этих республик".

"Независимые государства сегодня получили поддержку. Они борются за свой суверенитет, за свое право жить по законам и заветам отцов, которые всегда в едином строю противодействовали распространению национализма", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях жители Донбасса оказались под колоссальной агрессией. Ведь на их родной земле разрываются снаряды, гибнут мирные люди. Поэтому россияне не смогли остаться в стороне и объединились, чтобы помочь своему народу:

" Абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение Президента. И Самарская область одной из первых заявила о готовности оказать помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Уже доставлен гуманитарный груз в приграничную территорию Российской Федерации, Ростовскую область, сегодня он придет к жителям ДНР и ЛНР. В кратчайшие сроки мы собрали все необходимое людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что россияне неравнодушны к своему народу. Ведь сейчас жителей Донбасса украинская власть поставила в безвыходную ситуацию, лишив самого нужного и необходимого, элементарно лишив питьевой воды. Граждане ДНР и ЛНР борются за суверенитет и право жить по законам и заветам отцов. Предки всегда противодействовали распространению национализма и принципам, которые навязываются извне.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что инициатива о создании внепартийной общественной организации своевременна и способна еще сильнее объединить жителей Самарской области. Всего за два дня откликнулось большое количество волжан, которые готовы помочь гражданам Донбасса. Многие предложили не только материальную помощь, но и помощь по уходу за детьми и престарелыми, место проживания:

"Мне это очень дорого. Это действительно по-самарски. Помощь в характере всего российского народа, но самарские жители проявили свою наибольшую активность. Мы одними из первых откликнулись на эту беду и протянули руку помощи. Мы готовы принять здесь семьи из ДНР и ЛНР и все для этого подготовили, чтобы окружить их заботой, дружбой и по-настоящему братским отношением".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что россияне помогут не только гражданам Донбасса, которые вынужденно прибыли в РФ, но и тем, кто остался на родной земле. Глава региона напомнил, что Президентом Владимиром Путиным уже дано поручение Вооруженным силам России о поддержании мира на территории ДНР и ЛНР. Именно так будут защищены жизни мирных людей:

"Братский российский народ всегда рядом и не допустит беззакония на территории наших друзей и братьев".

Подробности в видео.

Фото: скриншот видео