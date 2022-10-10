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СБУ объявила зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в розыск

10 октября 2022 19:12
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А также и официального представителя МИД России Марию Захарову.

Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД России Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины, сообщает РИА Новости.

На портале указано, что Медведев "скрывается от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 1 марта 2022 года.

Ему инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Аналогичные данные опубликованы и о Марии Захаровой. При этом ее "дата исчезновения" отличается — 14 марта.

Дата последнего обновления информации — 10 октября 2022 года.

 

Фото:    РИА Новости / Екатерина Штукина

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