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Дмитрий Азаров подписал постановление по выплатам компенсации за вывоз мусора, это коснется в первую очередь владельцев частных домов, проживающих в городах.
Самарцам разъяснили, как получить компенсацию расходов на вывоз ТКО
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Самарцам разъяснили, как получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

11 августа 2021 17:56
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Дмитрий Азаров подписал постановление по выплатам компенсации за вывоз мусора, это коснется в первую очередь владельцев частных домов, проживающих в городах.

 Дмитрий Азаров подписал постановление по выплатам компенсации за вывоз мусора, это коснется в первую очередь владельцев частных домов, проживающих в городах.

Новые меры поддержки уже вступили в силу в регионе с 1 августа — расходы на обращение с мусором частично возместят владельцам частных домов, площадь которых находится в границах от 80 до 250 квадратных метров.  

Сегодня парламентарии фракция «Единой России» в Самарской губернской думе обсудили с представителями областного правительства, однопартийцами и главами населенных пунктов, что необходимо предпринять, чтобы помощь получили все, кто имеет право ею воспользоваться.

«Мы говорим сегодня об уже проделанной работе, благодарим губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за поддержку. Наша задача — сделать все, чтобы этот механизм с минимальными издержками начал работать в Самарской области, а мы могли проводить разъяснительную работу и оказывать помощь в районах», — отметил руководитель фракции Александр Живайкин. 

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала, что жители муниципальных районов и городских округов губернии действительно находятся в неравных условиях. Если первые платят за вывоз мусора по тарифу 97,2 рубля с человека вне зависимости от общего метража частного дома, то горожанам начисляют по 4,54 рубля за каждый квадратный метр площади, обозначенной в документах как жилая. 

«Сотрудники социальной защиты всегда выступают за то, чтобы жителей России, Самарской области поддерживали. Мы понимаем, что здесь люди столкнулись с реальной проблемой: когда они строили свое жилье, существовали одни параметры оценки жилой и общей площади и оплаты коммунальных услуг, затем подходы изменились, и все, что входит в состав дома, стало облагаться этими взносами. Исправить эту ситуацию непросто, у кого-то нет для этого ресурсов, у кого-то — сил и здоровья. Это решение, на мой взгляд, своевременное и справедливое, это разумно, когда государство помогает оплачивать ту площадь, которая не является жилой», — подчеркнула Марина Антимонова. 

Компенсацию получат горожане Самарской области, которые постоянно проживают в соответствующих по площади домах, располагают документами, подтверждающими право собственности и не имеют «мусорных» долгов по квитанциям. В общей сложности в городских округах региона жителями индивидуальных домов числятся 28 112 семей.  

«Для тех, кто сегодня не является получателем других льгот в сфере коммунальных услуг, сумма этой компенсации будет существенной, она составит в пределах 50 % от общей платы за вывоз отходов», — подчеркнула Марина Антимонова. 

Жителям Самарской области, которые уже находятся в списке коммунальных льготополучателей, никаких документов оформлять не придется — все они уже занесены в соответствующую базу данных «социального» министерства. Всем остальным понадобится заявить о себе: оформить компенсацию можно в управлении соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или на социальном портале профильного министерства suprema63.ru. 

Депутаты и активисты «Единой России» проследят за тем, чтобы инициированный ими механизм компенсационных выплат за вывоз твердых коммунальных отходов в городах Самарской области заработал без сбоев. «От нас, депутатов «Единой России», в этой ситуации, безусловно, многое зависит. Муниципалитеты губернии уже откликнулись, готовы оказать помощь органам соцзащиты в тех случаях, если будет наплыв обращений. На территориях эта работа будет налажена. И в тех случаях, если по техническим причинам житель не сможет получить эту выплату в следующем месяце, то в дальнейшем он обязательно все получит», — сказал Александр Живайкин. 

В заседании фракции приняли участие владельцы частных домов — по их словам, подход к формированию тарифов на вывоз мусора в городских округах давно нуждается в изменении и новые меры поддержки будут востребованы людьми. 

Ранее губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров обсудил с руководителем партийной фракции в областном парламенте Александром Живайкиным решение многолетней проблемы, с которой сталкиваются жители городов губернии. Люди жаловались, что им приходится платить за вывоз ТКО по совокупному метражу, в который часто входит не только сам дом, но и надворные постройки. 

«Единая Россия» проработала несколько вариантов решения проблемы, депутаты предложили частично компенсировать плату за вывоз мусора для домовладений жилплощадью от 80 до 250 квадратных метров. Глава региона инициативу поддержал, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: вывоз ТКО получить компенсацию

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