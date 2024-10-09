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Самарцам предлагают похвастаться урожаем и дачными заготовками

9 октября 2024 10:20
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Самарцам предлагают похвастаться урожаем и дачными заготовками
В Штабе общественной поддержки «Единой России» 11 октября собирают всех, кто готов поделиться рецептами домашних заготовок и продемонстрировать свои кулинарные способности.
 

Первые осенние дожди - повод собраться вместе дружной компанией и продегустировать сезонные заготовки, уверены в Штабе общественной поддержки, поэтому 11 октября  в 11:00 решили организовать встречу хозяюшек за чашечкой ароматного чая.

«К столу можно приносить домашнюю выпечку - лишней не будет. Но основная задача -  поделиться вкусными рецептами и показать другим свои закрутки на зиму. Но все мы знаем, что вкусное должно быть ещё и полезным. Поэтому пригласили в гости медиков-специалистов Самарского областного центра медицинской профилактики. », - рассказали в Штабе.

Диетологи Елена Овчинникова и Юлия Джалад расскажут о принципах здорового питания, помогут рассчитать количество потребляемых калорий, посоветуют, как эффективно и без вреда для здоровья держать в норме вес.

Кстати, авторы самых интересных и вкусных солений станут участниками лотереи и смогут выиграть билеты на концерт в одно из любимых самарцами учреждений культуры.

Место встречи в Самаре: ул. Революционная, 107, Штаб общественной поддержки «Единой России».

Гостей - садоводов и кулинаров - ждут 11 октября в 11.00.

 

Теги: Единая Россия

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