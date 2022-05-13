Самарскую область посетит представитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Олег Иванников

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Цель визита – мониторинг избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов пяти муниципальных образований Самарской области, запланированных к проведению 15 мая 2022 года.

В рамках поездки запланированы встречи с председателем Избирательной комиссии Самарской области Вадимом Михеевым, председателем территориальной избирательной комиссии города Жигулевска Романом Волколупом, а также членами участковых избирательных комиссий, организующих голосование как в Жигулевске, так и на территории Железнодорожного, Красноглинского и Советского районов города Самары.

В ходе посещения избирательных участков Олег Иванников сможет оценить ход голосования, готовность помещений для голосования и работу общественных наблюдателей.

Участие в выборах независимого эксперта, имеющего большой опыт наблюдения за выборами всех уровней, послужит дополнительной гарантией легитимности и прозрачности избирательного процесса.