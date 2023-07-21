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Самарскую область посетили представители предприятий Республики Беларусь

21 июля 2023 18:16
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В состав Белорусской делегации вошли представители предприятий, заинтересованных в налаживании деловых контактов с бизнес-сообществом губернии.

Второй день в Самарской области продолжается реверсная бизнес-миссия Беларуси. Организатором делового визита выступает региональный Центр поддержки экспорта, оператором миссии — ТПП Самарской области. В состав Белорусской делегации вошли представители предприятий, заинтересованных в налаживании деловых контактов с бизнес-сообществом губернии.

Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. В 2022 году Республику посетила делегация из Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Глава региона обсудил вопросы расширения социально-экономического партнерства на встрече с Президентом страны Александром Лукашенко и посетил крупные промышленные предприятия Союзного государства. «Надеюсь, что тот потенциал, который мы уже создали по нашему сотрудничеству, о котором говорил и Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, мы вместе сможем реализовать», – отмечал тогда Глава региона.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» в Самарской области создаются все условия для развития бизнеса. На площадке регионального центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки экспорта, который помогает предпринимателям выйти на внешние рынки и наладить эффективное взаимодействие с дружественными странами.

«Прямые и реверсные бизнес-миссии – эффективный инструмент поддержки для экспортеров. Благодаря таким визитам можно познакомиться с условиями работы в конкретной стране, с конкретной компанией, чтобы эффективно и грамотно выстроить диалог для дальнейшего сотрудничества. Ежегодно мы проводим международные бизнес-миссии для наших предпринимателей, чтобы помочь им расширить географию поставок и увеличить объем экспорта товаров и услуг», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Представители Правительства Беларуси и крупных предприятий регулярно посещают Самарскую область, в том числе – в рамках реверсных бизнес-миссий. В этот раз налаживать деловые контакты в губернию приехали белорусские импортёры, оптовые продавцы металлопроката и продуктов пищевой промышленности.

За два дня работы участники побывали на нескольких предприятиях региона, провели переговоры, обменялись контактами и обсудили планы по совместному развитию бизнеса с потенциальными самарскими партнерами.

 

Пресс-служба правительства СО

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