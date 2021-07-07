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Самарских экс-губернаторов не будут лишать транспортных льгот за границами региона

7 июля 2021 09:48
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Самарских экс-губернаторов не будут лишать транспортных льгот за границами региона

Самарская губернская дума 6 июля отказалась лишать бывших губернаторов возможности за бюджетный счет ездить за пределами региона и пользоваться специальными залами. С инициативой уменьшить объем таких льгот для экс-руководителей региона в областной парламент вышел депутат Михаил Матвеев.

Матвеев предложил компенсировать бывшим главам области расходы на поездки только в границах губернии. А также не оплачивать пользование залами для официальных лиц и делегаций морских вокзалов (портов).

На вопрос коллег, многие ли экс-главы пользуются предоставленными им гарантиями, г-н Матвеев сообщил, что запрос по этому поводу отправлял, но ответ получил только относительно Константина Титова.

Титов возглавлял регион в 1991-2007 гг., после был членом Совета Федерации от Самарской области, сейчас является членом Общественной палаты и по-прежнему проживает на территории губернии. В год ему компенсируют около 500 тысяч рублей на транспортные услуги.

Информацию относительно двух других экс-губернаторов – Владимира Артякова и Николая Меркушкина – депутат не получил.

Оба бывших руководителя жителями Самарской области не являются и не задержались в регионе после отставки. Г-н Артяков – москвич. Николай Меркушкин много лет возглавлял Мордовию, а теперь вокруг его семьи множатся уголовные дела, сообщает Обозрение.

Теги: Губернатор льготы транспорт

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