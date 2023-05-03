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Самарские волонтёры поздравят с Днём Победы ветеранов Донбасса

3 мая 2023 14:22
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Самарские волонтёры поздравят с Днём Победы ветеранов Донбасса
Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» передадут подарки к празднику ветеранам города Снежное (ДНР).
 

Волонтеры готовятся к очередной гуманитарной миссии на Донбасс. Эта миссия особо важная и почётная: передать подарки от Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» для ветеранов-жителей Снежного. Волонтеры из Самары к каждому заедут лично. Поздравят, передадут подарки, а если необходимо - окажут помощь.

Активист «Молодой Гвардии» Виктор Мыльников впервые едет на Донбасс в составе гуманитарной миссии.

«Кроме того, что будем дарить подарки, готовы помочь и по хозяйству. То что люди попросят - мы без проблем всё это сделаем», - уверен молодой человек.

Волонтёр «Единой России» Кирилл Исаев поедет с гуманитарной миссией уже не в первый раз. Рассказывает, что для жителей поддержка региона-побратима имеет огромное значение: «Жители очень интересуются жизнью в России, в Самаре. Всегда спрашивают, как там у вас. Благодарят за то, что привозим и оказываем помощь».

Напомним, что с инициативой взять шефство над ветеранами города Снежное в ДНР активисты «Единой России» вышли на встрече волонтёрских объединений с секретарём Самарского регионального отделения партии, губернатором  Дмитрием Азаровым, который поддержал начинание ребят. Первая волонтёрская миссия «Единой России» из Самары отправилась в донецкий город Снежное в канун Дня защитника Отчества. Тогда подарки и поздравления с праздником получили более 200 ветеранов Донбасса и семей военнослужащих-участников СВО.

Теги: Единая Россия

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