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Самарские волонтёры поехали на помощь жителям новых регионов

26 декабря 2023 19:11
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Самарские волонтёры поехали на помощь жителям новых регионов
Добровольцы в зимние каникулы организуют досуг для детей из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, поздравят с Новым годом врачей, ветеранов, пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.
 

Сводный 52-й отряд волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» отправился для помощи жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Помимо работы в больницах и госпиталях, оказания адресной и гуманитарной помощи людям активисты партии на протяжении школьных каникул организуют праздники для ребят, различные мастер-классы, показы кино и мультфильмов.

Буквально на днях двое самарских волонтёров - студент 4 курса Самарского строительно-энергетического колледжа,  активист МГЕР Кирилл Бунин  и  молодогвардеец из Самарского района областной столицы Данила Конухов отправились в город Энергодар Запорожской области с гуманитарной миссией: ребята помогут организовать досуг детей из новых регионов в зимние каникулы.

Очень рад за своих коллег-добровольцев  волонтёр «Единой России» Павел Желандинов. Последние 2 года он провёл в постоянных выездах в Донбасс. Активист МГЕР побывал в 6-ти городах освобождённых территорий: отвозил гуманитарную помощь, восстанавливал инфраструктуру, помогал людям налаживать мирную жизнь.

«В канун новогодних праздников хочется пожелать всем мирного неба над головой. Мы - волонтёры, каждый из нас едет туда с желанием, с полной отдачей своих сил для помощи местным жителям. И мы очень стараемся приблизить всеобщий мир», - отметил заместитель руководителя штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Куйбышевском районе Самары Павел Желандинов

Кроме того, в новогодние праздники  волонтёры «Единой России» поздравят врачей в Луганском госпитале, в больнице интенсивного лечения в Мариуполе, передадут подарки детям из Лисичанска и Северодонецка, навестят многодетные семьи из Мариуполя. Напомним, с 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтёров «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты». Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам.

Теги: Единая Россия

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