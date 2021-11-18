Самарские волонтеры: заботимся о тех, кто заботится о нас

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20 волонтеров приступили к работе в 10 пунктах вакцинации, работающих и ночью, и днем. С 7 вечера до часу ночи – основный наплыв людей на прививку от COVID-19. Ребята измеряют температуру всем пришедшим на прививку, помогают заполнить документы, показывают расположение прививочных кабинетов. По запросу медучреждения количество добровольцев может быть увеличено.

Формирование коллективного иммунитета продолжается, люди осознают важность момента и хотят обезопасить себя и своих близких. Процедура не болезненная, но всем здесь должно быть максимально комфортно - и пациентам, и врачам, уверены волонтеры.

После инструктажа от опытной главной медсестры Инетты Клегерис ребята приступили к внесению медданных в журнал регистрации - процедура не сложная, но у медсестер отнимает очень много времени. Теперь они смогут не отвлекаться на заполнение бумаг, а заниматься непосредственно вакцинацией и принять пациентов в несколько раз больше.

«В усиленном режиме работаем все. И каждая мелочь, немного внимания – для нас, врачей и медсестер, это очень важно. Партия «Единая Россия» и ее волонтеры нам помогают постоянно, спасибо им большое!», - поблагодарила главная медсестра Самарской городской больницы № 6.

Важная миссия добровольцев – поддержка медиков. Не только на словах. Сегодня – сок, слойки и фрукты, чтобы скрасить несколько минут перерыва на ночном дежурстве сотрудникам Самарской городской больницы № 6 и поликлинике № 14. Фрукты, сладости, чай, кофе, пирожки - волонтеры «ЕР» доставляют ежедневно в круглосуточные пункты вакцинации в Самарской области. Все, что нужно для перекуса без отрыва от работы, улыбаются медики.

Напомним, что в первой декаде ноября Самарская область заняла восьмое место в стране по вакцинации. От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%. Работа над коллективным иммунитетом региона не закончена. Свой вклад внесли и волонтеры ЕР, которые продолжат заботиться о сотрудниках круглосуточных пунктах вакцинации и их бесперебойной работе – на благо всех. А медики благодарят волонтеров и уверены, что теперь они смогут больше, ведь о них заботятся и поддерживают, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"