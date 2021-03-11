Самарские волонтеры-молодогвардейцы станут донорами плазмы и крови

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Более 300 добровольцев примут участие в акции по сдаче донорской крови.

Донорство крови во многих случаях является единственным способом спасти человеческие жизни. Ежегодно в переливании крови в России нуждаются более миллиона пациентов.

«Принимая регулярное участие в донорских акциях, мы помогаем нуждающимся в переливании крови и плазмы людям. Врачи говорят, что по статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Сдавая кровь, мы можем помочь не только своему близкому человеку, но и другим людям, которые находятся рядом с нами.» - прокомментировала руководитель Самарского отделения «Молодой Гвардии» Галина Лагерева.

На текущей неделе планируется проведение ещё двух акций по сдаче крови. 11 марта - в Самарском государственном медицинском университете, 12 марта - в Самарском государственном институте культуры. Всего в акциях планируется участие более 300 молодых людей.