Самарские парламентарии проводят мониторинг библиотек и дарят книги

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Модельные библиотеки становятся центром притяжения читающей и думающей публики. И таких с каждым годом все больше. Теперь это не просто место для чтения, а арт-пространство со своей неповторимой атмосферой, оснащенное по последнему слову науки и техники. Модельная библиотека – это доступ к информационным ресурсам всей страны, клуб по интересам и место сбора творческих людей.

В Самаре четыре модельных библиотеки – две взрослые и две детские – были обновлены в рамках национального проекта «Культура». Парламентарии ознакомились с концепциями развития каждой из них, оценили тематическое оформление.

«Все библиотеки будут приведены в порядок и такие образцовые, конечно, должны быть в больших масштабах, где есть места, где люди могут посидеть, провести какие-то мероприятия, провести творческие встречи», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе Сергей Рязанов.

Пристальное внимание – к тем муниципальным библиотекам, которые нуждаются в капитальном ремонте. К сожалению, таких достаточное количество. Были обозначены проблемные вопросы, определены цели и задачи для дальнейшего включения в городской бюджет и реконструкции, отметил спикер Думы г.о. Самара Алексей Дегтев, координатор партийного проекта «Культура малой родины».

Специально для библиотек муниципальных образований Алексей Дегтев подготовил особый подарок. В честь 210-летия со дня Бородинской битвы Дума городского округа Самара выпустила книгу, иллюстрациями которой послужили работы юных художников Самары и Донецка. Теперь юные читатели смогут увидеть сражение 1812 года глазами других детей. Автор поэмы - самарский писатель Василий Семёнов.

«Считаю, что это произведение и в целом наша коллективная работа послужат хорошим материалом для воспитания молодого поколения, раскрывающим лучшие человеческие качества: любовь к Родине, отвагу, благородство, честь, гордость за наше историческое прошлое!»- отметил координатор проекта Алексей Дегтев.

Книги-альбомы «Разгром Наполеона» переданы в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"