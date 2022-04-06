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Самарские парламентарии помогают вынужденным переселенцам из Мариуполя

6 апреля 2022 17:23
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Депутаты подарили от фракции «Единая Россия» необходимую бытовую технику - холодильник, водонагреватели и продукты питания.

6 апреля заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «ЕР» Александр Живайкин и депутат областного парламента Олег Гладунов посетили пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Безенчуке.

Прибывших из Донбасса разместили в общежитии, подведомственном министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Его помогли обустроить силами местной администрации и волонтеров.

Депутаты подарили от фракции «Единая Россия» необходимую бытовую технику - холодильник, водонагреватели и продукты питания.

«Депутаты нашей фракции в ежедневном режиме курируют пункты временного пребывания людей, прибывших из ДНР и ЛНР. Вместе с федеральными и областными властями помогаем всем, кто прибывает в Самарскую область, решать жилищные, бытовые вопросы и трудоустроиться на местных предприятиях. В беде своих не бросаем!», - отметил Александр Живайкин.

В общежитии Безенчука разместилось 133 человека, в большинстве своем – дети, даже грудного возраста. Некоторым переселенцам уже оказывается стационарная медицинская помощь, несколько женщин и детей посещают местную поликлинику. Школьники после долгого перерыва приступили к занятиям, а одна студентка планирует продолжить обучение в Тольятти.

Ольга Шабашева и Марина Пыльнева приехали из Мариуполя: одна работала экономистом, другая - кондитером. Только в России они перестали слышать звуки рвущихся снарядов. «Мы благодарны Самарской земле за теплый прием, за то, что не оставили нас в трудное время и делитесь с нами как с родными. Хочу обратиться к своим землякам, оставшимся в Мариуполе. Держитесь! Нам помогает Великая Россия!», - сказала Марина Пыльнева.

К депутату регионального заксобрания Александру Живайкину с просьбой устроиться на работу обратился житель Мариуполя Александр Урвачев, электромонтёр по профессии. Вопросы трудоустройства подробно обсудили на совещании с участием главы муниципального района Безенчукский Владимира Аникина и руководителей сельскохозяйственных предприятий, рассказавших о возможных вакансиях и вариантах трудоустройства.

Александр Живайкин и представители местной администрации ответили на самые актуальные для вынужденных переселенцев вопросы. Это, например, оформление временной регистрации, медицинское обслуживание, восстановление утраченных документов.

Депутаты фракции продолжат работу по организации гуманитарной помощи вынужденным переселенцам, прибывшим в регион.

Сейчас в 11 ПВР Самарской области проживает более 1600 жителей ДНР, ЛНР и Мариуполя, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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