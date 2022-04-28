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Самарские парламентарии ознакомились с ходом ремонтных работ в школах Автограда

28 апреля 2022 15:28
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Самарские парламентарии ознакомились с ходом ремонтных работ в школах Автограда

27 апреля состоялось выездное мероприятие фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе, посвященное вопросу реализации Народной программы партии по ремонту школ в Тольятти

От депутатского корпуса в мероприятии приняли участие: заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Живайкин, председатель комитета Думы по образованию и науке Светлана Ильина и председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку областного парламента Екатерина Кузьмичева.

Именно партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вышла с инициативой о реализации программы капремонта школ. Президент Владимир Путин на съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 2021 году поддержал эту инициативу и дал поручение о её разработке на ближайшие пять лет. Её реализацию закрепили в Народной программе партии.

Участники выездного мероприятия ознакомились с ходом выполнения ремонтных работ в школах №58 и №59 Автограда. На встрече с учителями, учениками и их родителями Александр Живайкин подчеркнул, что вопрос проведения капитальных ремонтов образовательных организаций в Самарской области является одним из самых актуальных в системе образования, так как большое количество учреждений располагается в старых зданиях, требующих реновации и материально-технического оснащения. Он отметил, что в рамках программы «Модернизации школьных систем образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за счет федерального бюджета предусмотрены 14 видов работ: ремонт фасадов, кровель, межэтажных перекрытий, входных групп, систем отопления и вентиляции и др.

За счет средств муниципального бюджета в рамках софинансирования в школах №16, 58, 59 и лицее №76 будут выполнено благоустройство прилегающей территории и обеспечена антитеррористическая защищенность. На будущий год Самарский регион подготовил еще две заявки: на капремонт Чапаевского центра образования и школы №1 в с. Приволжье.

Депутат Светлана Ильина дала такую оценку: «Город Тольятти – один из лучших по реализации программы капитального ремонта школ. Все уровни власти здесь сработали на «отлично».

Представители родительской общественности школы №58 - Елена Мишечкина, Олег Калинин и Наталья Гаранина поблагодарили своего депутата Екатерину Кузьмичеву. Она не только частый гость в школе, но и деятельный участник многих полезных начинаний. Например, помогала в согласовании документации по ремонту учебного заведения, благодаря ей в округе было организовано голосование по выбору объекта благоустройства в рамках программы «Комфортная среда».

«Партийный проект в нашей области востребован. В этом году в нем участвуют 22 школы, из них 4 – в Тольятти, причем 3 школы находятся в моем избирательном округе №8. Совместно с администрацией школ и города уточняли параметры ремонта. Сейчас работы идут в соответствии с графиком. Я благодарна руководителям школ за четкое оформление проектно-сметной документации – обязательного условия включения в программу и признательна мэрии Тольятти за софинансирование с целью благоустройства территории учебных заведений», - отметила Екатерина Кузьмичева.

Благодаря Стратегии лидерства Самарской области, предложенной Губернатором Дмитрием Азаровым, целенаправленно, из года в год реализуются необходимые социальные проекты.

В дизайне школьных коридоров и зон отдыха принимают участие и школьники. Так, представители школьного совета - старшеклассники Александр и Ольга, - готовы самим наводить красоту в своих же классах. Они мечтают сделать холлы не только яркими, светлыми, но и украшенными авторскими произведениями. Ориентируясь на современные тенденции, создадут зоны отдыха и развития.

Депутат Светлана Ильина отметила: «Школа – второй дом для детей, поэтому необходимо прислушиваться к их пожеланиям при ремонте классов. Они должны быть яркими, красочными и наглядными. Нас радует четкое следование графику работ и их качественное исполнение. К первому августа ремонт планируется завершить. Останется время для подготовки школы к началу учебного года».

Школа №59 имени Г.К. Жукова особое внимание уделяет патриотическому воспитанию детей. Эту задачу, в первую очередь, выполняет музей, посвященный легендарному полководцу времен Великой Отечественной войны. Директор школы Елена Рожко познакомила депутатов с наиболее интересными экспонатами.

Руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Александр Живайкин подчеркнул: «Губернатор на родительском собрании просил депутатов совместно с администрацией школ, представителями школьного самоуправления, городскими властями организовать контроль за качественным исполнением программы по капитальному ремонту школ. Школа воспитывает сопричастность учащихся к событиям, которые происходят в учебном заведении, в нашей области и стране. Так зарождается гражданская позиция, ответственность за окружающий мир».

Теги: Единая Россия

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