Самарские медики Наталья Виктор и Анна Дубасова примут участие в предварительном голосовании «Единой России»

22

В предварительном голосовании «Единой России» примут участие врачи Наталья Виктор и Анна Дубасова. Они руководят городскими больницами № 4 и № 7 в областном центре — и, по мнению профессионального сообщества, смогут достойно проявить себя и в качестве депутатов. В случае победы в предварительном голосовании они смогу участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу.

Выдвинуть коллег для участия во внутрипартийном голосовании предложила председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Сивохина. Она напомнила о том, насколько изменилось отношение к медработникам в обществе за последний год.

«Год показал многое. Помните, в самом начале пандемии, когда все силы государства были брошены на борьбу с этой инфекцией, на создание вакцины — именно медицинские работники, нисколько не раздумывая, встали на первую линию в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы преодолели сложный период, поначалу было мало знаний — как лечить. чем лечить, не хватало средств индивидуальной защиты», — отметила Татьяна Сивохина.

Она добавила, что врачи и медицинские сестры вложили много сил в сохранение жизней и здоровья жителей Самарской области, которые ответили на это поддержкой и благодарностью, а самих медработников стали считать настоящими героями. При этом, подчеркнула Татьяна Сивохина, борьба с коронавирусом еще не закончена, люди по-прежнему нуждаются в защите, поддержке, в уверенности в завтрашнем дне.

«И медицинские работники — не исключение, им тоже нужны помощь и поддержка. Конечно, профсоюз делает много — но порой этого недостаточно. Поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы представители нашего профессионального сообщества были представлены во власти. Надеемся, что в осенних выборах в губернскую думу примут участие Наталья Виктор и Анна Дубасова — великолепные организаторы и высококлассные специалисты. Они не раз отстаивали здоровье и жизни пациентов, и поэтому сумеют отстоять позиции нашей отрасли», — отметила председатель профсоюзной организации.

Ранее сотрудники здравоохранения Самарской области уже выдвинули своего представителя для участия в предварительном голосовании «Единой России» — им стал тольяттинский врач-инфекционист Николай Каравашкин.

О своем участии в предварительном голосовании заявили также действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Виктор Казаков, генеральный директор завода «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов и профсоюзные активисты «АВТОВАЗа» Андрей Игнатьев и Елена Сазонова. Их выдвинули трудовые коллективы предприятий. Кроме того, волонтерское движение «Мы вместе» поддержало к выдвижению добровольца из Тольятти Ирину Долгополову. Все заявки от участников в начале апреля утвердил оргкомитет.

Председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание, что среди участников предварительного голосования представители разных сфер жизни региона. Он пожелал всем честной и успешной борьбы.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели.