Самарские единороссы запустили образовательный проект для депутатов и местного самоуправления

В Думе городского округа Самара прошло торжественное открытие нового учебного года «Школы муниципального депутата». Участникам обучения в Самаре – будущим депутатам и управленцам представили программу обучения, познакомили с преподавательским составом, рассказали о грядущих перспективах.

Открыл новый учебный год директор Института государственной и муниципальной службы Самарского университета государственного управления «МИР» Денис Березовский, координатор федерального проекта «Школа муниципального депутата». За последние 4 года в рамках выпусков «ШМД» подготовлено более 500 высококвалифицированных специалистов для органов местного самоуправления, регионального парламента и политических партий, напомнил он.

С этого года проект приобрел межрегиональный статус: начал реализовываться в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Пензе, Республике Коми. И это тоже – повод для гордости.

«Без подготовки качественных и прогрессивных кадров для политического менеджмента, государственного управления и местного самоуправления – такое развитие невозможно», - уверен Денис Березовский.

«Идея этого проекта родилась в Совете Федерации в 2017 году и была поддержана Дмитрием Игоревичем Азаровым. Его основная цель заключается в поддержке активной молодежи, желающей участвовать в жизни муниципальных образований. «Школа муниципального депутата» помогает молодым людям лучше понять, чем должен заниматься народный избранник и в чем заключается специфика его работы. Важно отметить, что Самарская область стала первым регионом страны, где был реализован этот образовательный проект», - напомнил в приветственном слове член Совета Федераций, сенатор Андрей Кислов (фракция «Единая Россия»).

Заместитель председателя Думы г.о. Самара, руководитель фракции «Единой России» в городском парламенте Сергей Рязанов дал наставление ученикам: «Многие выпускники «Школы» — сформировавшиеся депутаты, которые уже хорошо зарекомендовали себя на разных уровнях власти. Для молодежи вы должны стать примером: энергичные, неравнодушные к жизни своего города и готовые достигать поставленных целей — настоящие лидеры. Но я прошу вас помнить о главном – людях, интересы которых вы будете отстаивать. Будьте ответственными и честными перед собой».

Рядом с начинающими политиками – опытные депутаты регионального парламента Марина Сидухина и Вера Попова. Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина отметила весомый вклад образовательных программ «Школы» для депутатского корпуса и местного самоуправления: «Проект существует с 2017 года и с тех пор набирает обороты, обучив свыше 500 представителей молодежи и привлекая все больше активистов».

Один из самых продуктивных и опытных депутатов регионального заксобрания Марина Сидухина пожелала ребятам удачи в этом учебном году, а преподавательскому составу – стать вдохновляющими наставниками старшеклассников и подготовить себе достойную смену.

Председатель комитета по регламенту Самарской Губернской Думы Дмитрий Холин отметил хорошую динамику развития Школы, ее образовательный потенциал, подчеркнул роль депутатского корпуса в формировании актива на местах.

В мероприятии приняли участие выпускники проекта, среди которых - бывший депутат Думы городского округа Самара, а ныне депутат регионального парламента фракции «Единой России» Михаил Натальчук.

«Ученикам «Школы муниципального депутата» надо понимать, что такое «местное самоуправление», как строятся принципы бюджетной работы, что зависит от депутата, куда нужно направить свои усилия и знания. «Школа муниципального депутата» - замечательная возможность содействовать продвижению молодежи в органы власти. Это обучение -хороший толчок для управленческой и политической карьеры», - уверен депутат Самарской губернской думы, эксперт «Института Регионального и муниципального развития» Михаил Натальчук.

От лица выпускников «Школы» выступил депутат Совета депутатов Советского района Андрей Сидоров: «До участия в проекте у меня не было четкого представления и понимания того, как работает политическая система. «Школа муниципального депутата» помогла структурировать знания, дала навыки, применимые в работе, как говорится, «на земле». Уверен, чем больше активной молодежи пройдет через этот проект, тем выше будет уровень правовых знаний у нашего электората».

Отметим, что «Школа муниципального депутата» - один из базовых обучающих проектов «Института регионального и муниципального развития», вышедших на федеральный уровень. Среди проектов и направлений работы «Института РИМР» - проекты развития научно-образовательного и человеческого потенциала, аналитическая и консалтинговая работа по оценке экономической эффективности предприятий и целых регионов.

Дискуссионный клуб при «Институте регионального и муниципального самоуправления – центр притяжения и общения для общественных деятелей, предпринимателей, экспертов, ученых, политологов, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти и политических элит в формате «без галстука». В Самарской области прошли дискуссионные площадки, посвященные развитию внутреннего туризма в Самарской области и развитию частных музеев в регионе.

Для учеников «Школы муниципального депутата» в феврале запланировано обучение в Москве. Вместе с экспертами «Института Регионального и муниципального развития» они смогут принять участие в стратегической сессии, посвященной новым подходам в образовании.