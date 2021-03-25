Самарские единороссы первыми откликнулись на призыв Дмитрия Азарова пройти тест на наркозависимость

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Губернатор Дмитрий Азаров предложил протестировать на употребление наркотических средств депутатов и работников органов власти. Об этом он заявил на заседании антинаркотической комиссии, которое прошло 24 марта в региональном Правительстве с участием членов кабмина и руководителей силовых ведомств

Сделать это незамедлительно предложил руководитель фракции самарских единороссов в законодательном собрании Александр Живайкин.

«Губернатор Дмитрий Азаров предложил протестировать на употребление наркотических средств депутатов и работников органов власти. Думаю, это хороший посыл. Депутаты должны быть моральным и этическим примером для общества и, особенно для молодого поколения. Предложу однопартийцам пройти эту процедуру на ближайшем заседании фракции «Единая Россия». Надеюсь на поддержку», - написал руководитель фракции в социальных сетях. Александра Живайкина поддержали как его коллеги по фракции в заксобрании, так и депутаты городского парламента и районных советов депутатов.

Отметим, что глава региона, секретарь Самарского реготделения не только предложил провести тестирование среди работников органов власти и депутатов, но и призвал другие организации присоединиться к прохождению тестирований. Особая роль у средств массовой информации, считает Дмитрий Азаров.

«Журналистов пригласим последовать этому примеру. Давайте это сделаем и будем информировать общественность. Думаю, некоторые родители из числа тех, которые сегодня не идут навстречу и не разрешают проводить тестирование детей в учебных заведениях, изменят свое отношение к этой процедуре», - уверен глава региона.

Напомним, что наркоситуация в регионе становится менее напряжённой. В 2020 году в Самарской области показатель распространенности наркомании на 100 тысяч населения уменьшился на 4,6%. А общее количество зарегистрированных потребителей запрещенных веществ сократилось на 7,7%, при этом число больных наркоманией снизилось на 13,1%.