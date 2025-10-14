Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  

124

С 1 по 30 сентября в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» прошёл онлайн-диктант «Школьная форма: от А до Я». Старт мероприятия был приурочен ко Дню знаний и стал частью просветительской работы, направленной на формирование ответственного подхода родителей и педагогов к выбору школьной формы.

В Самарской области, как во всей стране, подвели итоги обсуждения качества и доступности школьной формы в рамках тестирования «Школьная форма: от А до Я». Регион подтвердил свои лидерские позиции, заняв третье место в стране по количеству участников диктанта и продемонстрировав высокую активность в обсуждении этой важной темы.

За месяц онлайн-диктант собрал более 325 тысяч участников из 87 субъектов Российской Федерации. По итогам мероприятия лидерами по числу участников стали Краснодарский край: здесь приняли участие более 120 тысяч человек, Ростовская область — более 29 тысяч человек. В Самарской области в онлайн-тестировании участвовали более 22 тысяч человек.

Координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая отметила, что мероприятие позволило участникам взглянуть на тему школьной формы шире — как на элемент образовательной культуры и воспитательной традиции, способствующей созданию единого школьного пространства.

Координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области, сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Марина Сидухина добавила:«Самарская область находится в топ-3 по стране по активности в этом вопросе, и это закономерно, это показатель нашей системной и планомерной работы по вопросам социальной поддержки семей региона.

Наш регион традиционно придерживается лидерских позиций по многим направлениям. Здесь мы увидели настоящую активность жителей, их небезразличие к такому важному для каждой семьи вопросу, как школьная форма. Такой высокий отклик – лучший показатель ответственности самарских родителей и их заинтересованности в создании комфортных условий для детей ».

Призы от партнёров онлайн-диктанта при содействии региональных координаторов партийного проекта «Крепкая семья» будут направлены в регионы с наибольшей активностью, в число которых вошла и Самарская область.

Отдельное внимание организаторы уделили тому, что участие в диктанте стало полезным не только для школьников и их родителей, но и для педагогов, экспертов в области образования и специалистов, занимающихся вопросами стандартизации и качества школьной одежды.

Все предложения, возникшие в ходе обсуждения темы школьной формы, будут систематизированы и учтены в дальнейшей работе.

Диктант «Школьная форма: от А до Я» подтвердил, что просветительские инициативы, реализуемые в онлайн-формате, могут эффективно объединять большое количество участников, укреплять информационную грамотность и поддерживать диалог между родителями, педагогами и экспертным сообществом, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"