Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
-0.34
EUR 93.92
-0.13
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  

14 октября 2025 14:31
124
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.

С 1 по 30 сентября в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» прошёл онлайн-диктант «Школьная форма: от А до Я». Старт мероприятия был приурочен ко Дню знаний и стал частью просветительской работы, направленной на формирование ответственного подхода родителей и педагогов к выбору школьной формы.

В Самарской области, как во всей стране,  подвели итоги обсуждения качества и доступности школьной формы в рамках тестирования «Школьная форма: от А до Я». Регион подтвердил свои лидерские позиции, заняв третье место в стране по количеству участников диктанта и продемонстрировав высокую активность в обсуждении этой важной темы.

За месяц онлайн-диктант собрал более 325 тысяч участников из 87 субъектов Российской Федерации. По итогам мероприятия лидерами по числу участников стали Краснодарский край: здесь приняли участие  более 120 тысяч человек, Ростовская область — более 29 тысяч человек. В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.

Координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая отметила, что мероприятие позволило участникам взглянуть на тему школьной формы шире — как на элемент образовательной культуры и воспитательной традиции, способствующей созданию единого школьного пространства.

Координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области, сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Марина Сидухина добавила:«Самарская область находится в топ-3 по стране по активности в этом вопросе, и это закономерно, это показатель нашей системной и планомерной работы по вопросам социальной поддержки семей региона.

Наш регион традиционно придерживается лидерских позиций по многим направлениям. Здесь мы увидели настоящую активность жителей, их небезразличие к такому важному для каждой семьи вопросу, как школьная форма. Такой высокий отклик – лучший показатель ответственности самарских родителей и их заинтересованности в создании комфортных условий для детей ».

Призы от партнёров онлайн-диктанта при содействии региональных координаторов партийного проекта «Крепкая семья» будут направлены в регионы с наибольшей активностью, в число которых вошла и Самарская область.

Отдельное внимание организаторы уделили тому, что участие в диктанте стало полезным не только для школьников и их родителей, но и для педагогов, экспертов в области образования и специалистов, занимающихся вопросами стандартизации и качества школьной одежды.

Все предложения, возникшие в ходе обсуждения темы школьной формы, будут систематизированы и учтены в дальнейшей работе.

Диктант «Школьная форма: от А до Я» подтвердил, что просветительские инициативы, реализуемые в онлайн-формате, могут эффективно объединять большое количество участников, укреплять информационную грамотность и поддерживать диалог между родителями, педагогами и экспертным сообществом, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
29 сентября 2025, 16:30
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. Политика
696
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
29 сентября 2025, 14:06
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры. Политика
606
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
27 сентября 2025, 16:13
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств. Общество
720
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
163
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
441
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
401
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
308
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1152
Весь список